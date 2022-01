Vigilance rouge au Pays Basque : inquiétudes en Haute-Soule pour la journée

La nuit de dimanche a lundi a été calme en Pays Basque, malgré l'alerte rouge. Mais cette journée du lundi 10 décembre sera cruciale, reconnait-on à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques. La Nivelle d'abord, entre St Pée-sur-Nivelle, Ascain et St Jean-de-Luz, atteindra son pic de crue en fin de matinée.

Coulées de boues en Haute Soule

En Soule, le Saison reste en vigilance orange, mais le risque de crue est supérieur à celui attendu en décembre, il y aura des débordements cet après-midi entre Mauléon et Licq-Atherey. Mais c'est en amont que les chutes de pluies cumulées à la fonte des neiges pourrait envenimer la situation, en Haute-Soule du côté de Tardets. Des coulées de boue et des crues torrentielles sont possibles qui pourraient couper les routes, et les pics de crue sont attendus en milieu de journée. C'est pour ça d'ailleurs que la Préfecture demande de limiter les déplacements au maximum, et de ne pas envoyer les enfants à l'école, les transports scolaires sont annulés.

Les autres cours d'eau sont aussi sous surveillance, la confluence entre la Nive et l'Adour, mais la crue attendue devrait être inférieure à celle de décembre, cet après-midi, tout comme au bec du gave du côté de Sames et Bidache. Des routes sont déjà coupées, la RD 246 et RD 231 du côté de Labets-Biscay, la RD 936 entre Bidache et Came, les RD 10 et 12 entre Bidache et Peyrehorade.

Trafic des trains détournés et coupures d'électricité

Côté SNCF, le trafic des trains était interrompu ce lundi matin entre Bayonne et Puyoô, détourné vers Dax, au moins jusqu'à la fin de la journée.

900 foyers étaient privés d'électricité dans le département, 400 à St Pée-sur-Nivelle, 400 en vallée d'Aspe, et 70 dans le secteur d'Arthez-de-Béarn.