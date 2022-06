Vigilance rouge canicule : voici les recommandations de la préfecture de la Haute-Garonne

Météo France a placé douze départements français en vigilance rouge canicule à partir de ce vendredi 16 heures. Parmi eux : quatre département occitans : la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Des records mensuels et même absolus pourraient être frôlés voir tomber ce vendredi 17 juin. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés à Toulouse et ne pas descendre en dessous des 25 la nuit prochaine.

À l'issue d'une nouvelle réunion du Comité Départemental Canicule, prévu par le plan ORSEC « gestion sanitaires des vagues de chaleur », la préfecture de Haute-Garonne dresse une série de recommandations et conseils à destinations de tous.

Établissements scolaires : les parents qui le souhaitent, et qui sont en mesure de le faire, pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège demain vendredi. Les écoles et établissements maintiennent l’accueil des élèves pour ceux qui ne pourraient pas être gardés par leurs parents. Néanmoins, si les bâtiments de l’école ne remplissent pas les conditions d’accueil adaptées pendant la canicule, il pourra être organisé dans la plupart des cas un accueil dans un autre lieu. Les lycées resteront ouverts et les examens sont maintenus.

Entreprises : il appartient à chaque employeur de réévaluer quotidiennement les risques encourus par chacun des salariés, en fonction : de la température et de son évolution en cours de journée, de la nature des travaux devant être effectués (notamment en plein air ou dans des environnements présentant déjà des températures élevées, ou des travaux comportant une charge physique) de l'âge et de l'état de santé des travailleurs.

En fonction de cette réévaluation des risques : l’aménagement de la charge de travail, des horaires et plus généralement de l’organisation du travail doit être ajusté pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs pendant toute la durée de la période de vigilance rouge. La liste des salariés bénéficiant du télétravail doit être réexaminée, en prêtant une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou en situation de handicap, etc. Si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante (par exemple travaux d’isolation en toiture ou de couverture, manutention répétée de charges lourdes), l’employeur doit alors décider de l’arrêt des travaux.

Personnes en situation de précarité : les maraudes de jour ont été intensifiées avec deux équipes qui effectuent des tournées en journée à Toulouse (alors qu'habituellement les maraudes se font uniquement de nuit en cette période de l'année), afin notamment de distribuer de l'eau. Le préfet s'est assuré que la Banque Alimentaire dispose d'un stock d'eau suffisant. La halte de nuit à Toulouse ouvre depuis hier dès 14h30 au lieu de 18h habituellement. Les campements sont équipés d'un point d'eau. Les associations de santé/ précarité effectuent des maraudes régulièrement.

Événements sportifs et culturels et grands rassemblements en extérieur : des aménagements doivent être réalisés pour la tenue des événements dans de bonnes conditions : le report durant les heures les moins chaudes de la journée, le déploiement de mesures de protection telles que l'attente et le stationnement en zone ombragée, accès à l'eau, lieux rafraîchis, dispositifs prévisionnels de secours. À défaut, nous invitons les organisateurs à annuler ou à reporter leur événement.

Sports individuels : il convient de limiter drastiquement toute activité en extérieur et en intérieur non climatisé.

Il convient enfin, d’avoir une vigilance particulière sur les risques de feux de forêts, particulièrement sensibles en cette période. Le préfet active à partir de ce vendredi le centre opérationnel départemental, instance de pilotage de la gestion de crise au niveau de la Haute-Garonne.

Canicule : les gestes à adopter

Durant les fortes chaleurs, voici les réflexes à adopter par tous :

Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour.

Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool.

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais.

Evitez les activités physiques et sportives aux heures les plus chaudes (11h -21h) et en plein soleil.

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais).

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

Un numéro vert activé par le gouvernement

Le ministère de la santé a décidé d'activer ce jeudi le numéro vert Canicule info service : le 0800.06.66.66. Il sera joignable de 9h à 19h jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire. Les appels sont gratuits depuis un poste fixe en France métropolitaine. Le pic caniculaire est attendu vendredi et samedi, avec "des températures inédites pour un mois de juin", selon Météo France.