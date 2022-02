Vigilance rouge dans le massif des Vosges : risque de coulées de neige

Depuis ce mercredi matin, à 8 heures, le massif des Vosges est placé sous vigilance rouge. Des risques de coulées de neige devraient avoir lieu au niveau des crêtes, pentes raides et au-dessus de 1000 mètres d'altitude, selon la préfecture des Vosges. La cause de ce risque météo est double : des températures supérieures à la normale de saison et de fortes pluies attendues à partir de 14 heures.

