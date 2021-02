Vigilance Rouge : Importantes restrictions de circulation dans l'Indre sur l'A20 et la N151

A cause du fort risque de neige et de pluies verglaçantes, Les PL de plus de 3,5T sont interdits à la circulation sur l'autoroute A20 dans l'Indre et le Cher ainsi que sur la N151 entre Châteauroux et Bourges. Par ailleurs la vitesse est limitée à 70km/h pour tous les véhicules sur ces axes.