Intempéries : vigilance rouge levée au Pays basque, quelques routes toujours coupées

Ce mardi matin rime avec soulagement au Pays basque : comme dans les Landes, la vigilance rouge pour crues qui restait dans la nuit a été levée par Météo France dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais le département est toujours en vigilance orange aux crues et aux avalanches. Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans le département. À Cambo-les-bains, par exemple, la Nive est montée jusqu'à 4,32 m. Juste assez pour raviver les traumatismes des habitants, après ce mois de décembre. Mais pas assez pour faire des dégâts. On est loin des intempéries du mois dernier. Pas de gros dégâts non plus sur le Saison en Haute-Soule où les craintes étaient les plus vives ce lundi.

Quelques difficultés de déplacement

Huit routes restaient ce mardi matin coupées à la circulation sur les secteurs de Bidache, Urcuit, Labets-Biscay et au sud à Ustaritz et Bidarray (le détail à retrouver dans cet article). Ce lundi en fin de journée, la SNCF prévenait que la circulation était toujours perturbée sur les lignes Pau-Bedous et Bayonne-Puyoô.

