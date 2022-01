Vigilance rouge pluie-inondations : jusqu'à deux mois de pluie attendus en 48h selon Météo France

Cinq départements sont en vigilance rouge pluie-inondations par Météo France. Depuis dimanche, il est déjà tombé l'équivalent d'un mois de précipitations. Et cela va se poursuivre, il faut rester le plus possible à la maison.

Tristan Hamm, prévisionniste à Météo France était l'invité du journal de 7H30 de France Bleu Occitanie ce lundi 10 janvier : " "Nous n'avons pas de précipitations record mais on est à plus de 50mm depuis dimanche, par endroit on dépasse les 100mm, ce qui correspond à un mois de pluie. Et on attend encore jusqu'à 100mm de pluie, jusqu'à 250mm localement en montagne, ce qui équivaut à deux mois de pluie en moins de 48h. "

Météo France surveille de très près cet épisode, alors que la vigilance vaut jusqu'à 16h ce lundi. La population doit respecter certaines consignes de sécurité :

éviter de se déplacer, ne pas prendre sa voiture

rester à l'étage, ne pas aller au sous-sol

Toutefois la préfecture de la Haute-Garonne, à cette heure, estiment que les parents peuvent accompagner leurs enfants à l'école. Les transports scolaires sont d'ailleurs maintenus. Il leur est toutefois demandé une grande vigilance. Il ne faut évidemment jamais s'engager sur une route inondée.

Les préfectures de la Haute-Garonne et de l'Ariège ont activé leurs cellules de crise.

Des perturbations dans les transports et sur les routes

L'accès à l'Andorre est complètement impossible pour les automobilistes ce lundi. Le déneigement est en cours depuis 6h ce matin en Ariège, sur la route vers Andorre. Certaines routes de l'Aude sont coupées. Concernant les trains, il y a des perturbations sur l'axe Latour Toulouse et une adaptation sur l'axe Mazamet -Toulouse.

Dans le Gers, qui est en vigilance orange crues, des routes sont d'ores et déjà fermés. C'est le cas des départementales fermées RD 165 entre Sarrant et Saint-George, de la RD 280 entre Cazaux-Villecomtal et Beccas et la RD 255 entre Juillac et Ladevèze-Rivière.