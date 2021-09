Vigilance rouge : un arbre couché en travers du boulevard Jean Jaurès à Nîmes

Mieux vaut éviter le boulevard Jean Jaurès à Nîmes, si vous êtes au volant, ce mardi midi. Le secteur est bloqué : un arbre s'est couché en travers de la chaussée à cause des vents violents et des orages. Des déviations sont mises en place. Les voitures roulent au ralenti. Le département du Gard est placé en vigilance rouge par Météo - France pour orages et Inondations depuis 11h35. A l’heure actuelle, des pluies importantes affectent la Vaunage, le sud de Nîmes et les Costières.

Près de la Préfecture, un arbre est également tombé avenue Feuchères.

Ces orages violents et peu mobiles vont se poursuivre jusqu’en début d’après-midi.

Les sapeurs-pompiers effectuent à l’heure actuelle de très nombreuses missions pour véhicules en difficulté, chute d’arbres, inondations de locaux. De nombreuses interventions non urgentes pour local inondés ou infiltrations d’eau seront traitées une fois l’épisode pluvieux terminé.

Des renforts importants (environ 200 hommes et 50 véhicules) issus des départements voisins sont attendus dans les prochaines heures.

L’autoroute A9 est impactée ainsi que les voies SNCF entre Nîmes et Montpellier. Les sapeurs-pompiers recommandent à la population de limiter au maximum tous déplacements non urgents dans les zones impactées et de se tenir informé des conditions météorologiques