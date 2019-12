Vigilance orange vents : déjà 156km/h à Peille, jusqu'à 130km/h attendus sur les Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes sont placées en vigilance orange aux vents violents. À 9h, les pompiers étaient déjà intervenus 124 fois, principalement pour des chutes d'arbres. Plus d'un millier de foyers sont privés de courant selon Enedis un peu partout dans le département

Alpes-Maritimes, France

Météo France déclenche la vigilance orange sur les Alpes-Maritimes dès 10h ce dimanche matin en raison des vents violents attendus jusqu'en fin d'après-midi. La tempête Fabien, qui arrive de l'ouest, va provoquer des rafales jusqu'à plus de 130km/h sur le moyen pays, notamment sur les secteurs de Grasse et de Saint-Martin-du-Var. Le littoral sera touché un peu plus tard dans l'après-midi avec des pointes jusqu'à 110km/h.

Mais déjà des vents extrêmement puissants ont été relevés par le réseau Météo France dans le département : 156km/h à Peille, 132km/h à Saint-Cézaire-sur-Siagne, 131km/h à Sospel, 129km/h à Caussols, 127km/h à Levens, 109km/h à Menton,...

Avec les sols gorgés d'eau, le risque de chutes d'arbres est maximal. Entre minuit et 9h, les pompiers étaient déjà intervenus plus de 120 fois, alors que le plus gros de l'épisode météo est à venir.

Les autorités appellent à la plus grande prudence

Plus d'un millier de foyers sont privés de courant dans le département, notamment à La Gaude, Gourdon et Nice.

À Èze, la Moyenne corniche est coupée à la circulation ce dimanche matin à cause de deux arbres tombés sur la chaussée. À Menton, un bout de la promenade Reine Astrid s'est effondré. Elle est entièrement fermée à la circulation en raison des coups de mer attendus, tout comme la promenade du Soleil. Il est impossible pour le moment d'entrer sur l'autoroute A8 par l'échangeur 41 (Mandelieu-est) à cause d'un arbre tombé sur l'échangeur.

Par ailleurs, la 75e édition du bain de Noel de Nice, qui devait avoir lieu à 11h sur la plage des Bains militaires, est annulée.

La préfecture des Alpes-Maritimes recommande la plus grande vigilance :