EN IMAGES - Violent orage à Nantes, un mur ensevelit des voitures

Un violent orage s'est abattu sur la ville de Nantes et une partie de son agglomération dimanche après-midi. Les fortes pluies ont provoqué des inondations et un mur s'est effondré sur des voitures en stationnement. Pas de blessé.

Un orage d'une rare intensité s'est abattu sur Nantes et une partie de la métropole ce dimanche vers 16 heures. Deux heures plus tard, alors que la pluie continuait à tomber, les pompiers recensait une cinquantaine d'interventions. Ils sont mobilisés pour des inondations, pour deux incendies dont on ne connait pas la nature et pour des dégâts sur des bâtiments touchés par la foudre.

Dans le quartier des Hauts-pavés, le mur de clôture d'une propriété s'est effondré sur le trottoir à hauteur du n°60 de la rue Casimir Perrier. L'ouvrage de grande hauteur a enseveli deux voitures et a endommagé une troisième. Fort heureusement, il n'y avait personne dedans. Les dégâts sont spectaculaires.

Impressionnants dégâts causés par la chute d'un mur lors de l'orage de dimanche après-midi à Nantes © Radio France - Matthieu Bonhoure

Pas de victime lors de l'effondrement d'un mur en pierre dimanche après-midi à Nantes © Radio France - Matthieu Bonhoure

Lors de cet orage, la foudre est tombée à plusieurs reprises faisant trembler les vitres des bâtiments comme le racontent des habitants sur les réseaux sociaux et comme nous l'avons aussi vécu dans les locaux de France Bleu Loire Océan situés sur l'île en bord de Loire.

Dans les transports, la SNCF a signalé une perturbation sur l'axe Nantes Angers où une branche est tombée sur les voies, un TER affichait une petite demi-heure de retard.