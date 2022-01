De violentes rafales de vent attendues mercredi et jeudi surtout dans l'est du Gard

Mieux vaut être prévoyant et prudent : ça risque de souffler, et même très fort mercredi et jeudi, surtout dans le Gard rhodanien. "Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane souffleront jusqu'à 90-100 km/h en rafales, voire 110 km/h en fin de journée en basse vallée du Rhône", selon Météo France. Après les nuages, beaucoup de vent donc. Prudence dans vos jardins, et si vous prenez le volant.

