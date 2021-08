Vosges : l'état de catastrophe naturelle reconnu après les violents orages de juin 2021

La préfecture des Vosges annonce que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans le département après les violents orages, inondations et coulées de boue du mois de juin.

Les images avaient marqué les esprits, notamment à Plombières. L'Etat reconnaît l'état de catastrophe naturelle après les violents orages qui ont marqué la fin du mois de juin dans le département des Vosges. Un arrêté paru au journal officiel du 1er août retient les communes concernées par cet état de catastrophe naturelle.

Plombières-les-Bains retenue dans les communes sinistrées

Dans le détail, la commune de Liffol-le-Grand est retenue pour les inondations et coulées de boue du 24 juin 2021 alors que les communes de Plombières-les-Bains, du Val d'Ajol et de Bellefontaine sont retenues au titre des inondations et coulées de boue du 29 juin 2021.

Si vous êtes sinistrés, vous avez dix jours pour faire votre déclaration de sinistre auprès de votre assureur. La compagnie aura trois mois pour vous indemniser.