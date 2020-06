Vosges : une boulangerie de Remiremont inondée après l'orage

Vendredi 13 juin, un fort orage a éclaté en Lorraine. La grêle a fait des dégâts dans la boulangerie des Chanoinesses. Fermée ce matin, elle a été inondée dans la nuit.

Son patron, Mickaël Richard, a retrouvé son four à pain inutilisable : "C'est en venant ce matin vers 3 heures et demie. Il y avait cinq centimètres d'eau dans le magasin et dans le couloir. Le four était inondé d'eau, du coup pas de production."

La boulangerie des Chanoinesses inondée après l'orage. - Mickaël Richard

Mickaël Richard a appelé un dépanneur et espère rouvrir sa boutique mardi, après l'avoir nettoyée de fond en comble.

Remiremont particulièrement touché

De nombreuses images sur les réseaux sociaux montrent de gros grêlons tombés à Remiremont.

Dans les Vosges, les pompiers sont intervenus une quarantaine de fois.