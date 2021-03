Vous connaissez Météo France ? Voici Météo Creuse, une association de passionnés

A Guéret, impossible de manquer la maison de Michel Contre. Sur le toit de son garage est installée une station météo de six mètres de haut. Semi-professionnelle, elle est là depuis quatre ans. Un outil précieux pour Météo Creuse, jeune association créée en août 2020.

Michel Contre a installé cette station météo chez lui il y a quatre ans. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

La météo : "un mystère"

Grâce à ce petit bijou de technologie, son président Michel Contre archive jour après jour toutes les données sur la Creuse : température, humidité, pluviométrie, rayonnement solaire ou encore vitesse et force du vent. Une autre station a été installée par un bénévole à Châtelus-Malvaleix.

Conducteur de ligne dans l'industrie, Michel Contre est tombé dans la marmite de la météorologie quand il était petit : "C'est une passion, c'est fascinant de se demander pourquoi la température est plus haute ou plus basse à tel endroit On aime bien essayer de percer les mystères, être météorologue à son niveau."

Chasseur d'orages

Le but n'est pas de concurrencer Météo France : "On n'est qu'à un niveau amateur. Faire des prévisions météo suppose d'avoir des modèles météo avec des supercalculateurs, quelque chose de très coûteux et technique." L'association se concentre sur les mesures en temps réel : "Cela permet de faire quelques hypothèses sur le changement climatique."

Météo Creuse publie quand même des prévisions pour les deux ou trois jours à venir sur sa page Facebook. Michel poste aussi de très belles photos d'éclairs. Il est chasseur d'orages : cela signifie qu'il passe des heures à les photographier.