Vrai ou faux : a-t-on vraiment connu un été plus morose que d'habitude dans la Manche ?

Alors, l'été a-t-il été si froid et gris ? Pour le savoir, France Bleu est allé à la rencontre d'Anne Péju, prévisionniste au centre Météo France de Cherbourg pour vérifier cette impression. La prévisionniste juge qu'on a "la mémoire courte", car "on a connu bien pire" : "on se souvient surtout des dix derniers jours, qui ont été assez frais en raison du vent de nord-est. Donc, on a l'impression qu'il a fait froid sur tout le mois".

Des températures très légèrement en dessous des moyennes de saison

Au niveau des températures, ce n'était "pas si terrible", même si on est loin des deux étés exceptionnellement chaud qu'on a connu les deux années précédentes. Au mois d'août, la température moyenne était autour de 20 degrés, soit seulement un degré en dessus des normales sur la Manche. Mais les moyennes sont très disparates d'un point à l'autre du département, entre un maximum atteint sur juillet et août de 19,7 degrés en moyenne à Bonneville et de 22,6 degrés à Pontorson, soit trois degrés d'écart.

Par ailleurs, pour les habitants du sud Manche, le ressenti du frais était plus important que pour ceux du Cotentin, habitués à davantage de fraîcheur. Ainsi, dans le sud Manche, la température moyenne était de 20 à 21 degrés, contre 22 à 23 degrés pour les normales de saison.

Pas d'excès de pluie, mais du vent

"Il n'a pas plu tant que ça", constate Anne Péju. En août, il est tombé entre 15 et 55 millimètres sur le département, surtout pendant la première quinzaine du mois. Le mois d'août a été beaucoup plus sec que le mois de juillet, au cours duquel il est tombé entre 50 au 100 millimètres. Toutefois, le Val de Saire et la région de Coutances ont été un peu plus arrosés, en raison d'épisodes orageux au début du mois d'août.

En revanche, il y a eu plus de vent qu'à l'accoutumé et sur une longue période, surtout le vent d'ouest océanique, sur une longue période. On a approché les 100 km/h sur la côte ouest au début du mois de juillet et 75 km/h au mois d'août.

Un grand manque de soleil

Bien plus que les températures ou la pluie, c'est en fait le manque de soleil qui explique notre ressenti. Un déficit de près de 25% en soleil sur le mois d'août, soit presque une semaine de soleil en moins. Loin des 212 heures de soleil habituels sur juillet et août, nous avons dû nous contenter de 162 heures.

Résultat : ce mois d'août va se situer dans les 10 mois les moins ensoleillés sur les 50 dernières années. "On a vécu un été où il fallait guetter le soleil et aller à la plage dès qu'il y avait un rayon pour en profiter, reconnait Anne Péju, les journées complètement ensoleillée ont été rares, si ce n'est 10 jours en juillet."