Avec les températures printanières, les barbecues sont de sortie dans la Drôme et en Ardèche

Il fait beau et doux ce dimanche dans la Drôme et en Ardèche ! C'est l'occasion, pour les chanceux qui ont un jardin, de ressortir le barbecue. Avec le printemps, les ventes de grillades se sont envolées.

Le printemps est bien là ! Il fait très doux ce dimanche, dans la Drôme et en Ardèche, avec 22 degrés à Montélimar et Valence ou 21 à Annonay et Aubenas, côté Ardèche. Ces températures sont supérieures aux normales de saison, selon Météo France.

Et avec l'arrivée des beaux jours, c'est la saison des barbecues qui revient. Olivier est le responsable de la boucherie Russier à Saint-Péray : "Les gens ont envie de se mettre sur la terrasse, de ne plus être plus enfermés, de boire un verre en faisant le barbecue", constate le boucher.

David, qui vient de Cornas, confirme : "La météo devient belle avec le printemps, alors on a prévu de manger en extérieur en famille, en comité restreint bien sûr !" raconte le père de famille. "On va faire un barbecue, ça fait du bien au moral."

Les ventes de grillades augmentent

Côté ventes, dans la boucherie, ça se ressent. Olivier, le gérant, a augmenté ses stocks de grillades, pour ce week-end et l'arrivée des beaux jours : "On est passé du simple au double. Là on est à une demi tonne par semaine. Après on va passer à deux tonnes par semaine quand on sera en pleine saison. Dès que le soleil arrive, ça booste les ventes", note-t-il.

Même constat à la boucherie Demars, quelques mètres plus loin. Patrice, le gérant : "Les premiers rayons de soleil, ça lance le barbecue, la vente s'axe sur les viandes grillées, les côtes de bœuf, les filets de poulet marinés, les saucisses.... On a une activité qui marche bien, donc on ne se plaint pas, et puis le retour du soleil, ça fait du bien au moral de tout le monde !"

Attention, ces températures printanières ne vont pas durer : à partir de jeudi, ça baisse à nouveau, avec un coup de frais le week-end prochain, pour le début du mois d'avril.