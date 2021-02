Météo : un week-end printanier en perspective, mais pas de records prévus

Le redoux venu de l’Atlantique depuis le début de semaine devrait s'accentuer ce weekend. Le temps s'annonce printanier selon Météo France mais sans excès. Le contraste reste saisissant après la vague de froid de la semaine dernière. Les températures seront 8 °C au dessus des normales de saison, avec des maximales de 15 à 18 °C au nord, 16 à 20 °C voire plus au sud, mais sans battre des records.

30°C d'écart à Mulhouse entre dimanche et mardi

La station météo de Mulhouse n'avait pas connu un tel écart de température depuis son ouverture en 1947, soit près de 30°C entre les -17°C relevés dimanche matin et les +12,6°C de ce mardi après-midi observe La Chaîne Météo.

Un changement de météo dû au vent qui ne vient plus d'Europe du Nord mais d'Europe du Sud, beaucoup plus doux. L'air froid s'est décalé vers la Grèce où il a beaucoup neigé à Athènes. Le flux océanique provenant du sud-ouest nous ramène désormais la douceur des Canaries et de l’Espagne.

Printanier, mais sans records

Le redoux qui s'accentue ce week-end ne devrait pas apporter de records. Les vagues de douceur sont fréquentes en deuxième quinzaine de févier rappel La Chaîne Météo.

À Pau, le record du 28 février 1960 de 27,8 °C ne sera pas dépassé ce week-end puisqu'on attend au plus 23°. A Paris, il est prévu 17° contre 21,4° le 26 février 1960.

Prévision pour ce weekend selon la Chaîne Météo / record pour un mois de février

Lille 15°C / 19°C

Nancy 16°C / 20,8°C

Marseille 16°C / 22,4°C

Paris 17°C / 21,4°C

Rennes 17°C / 20,9°C

Grenoble 18°C / 20,7°C

Bourges 20°C / 22,8°C

Bordeaux 20°C / 26,2°C

Pau 23°C / 27,8°C

Ces valeurs seront tout de même de 5° à 10°C au-dessus des moyennes de saison sur l’hexagone, notamment au nord-est habituellement plus froid.