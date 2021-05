Weekend de l'Ascension dans la Manche : "La pluie ne va pas nous gâcher le plaisir d'être ici"

Les rues étaient bondées samedi sur le marché de Saint-Vaast-La-Hougue. Cela faisait longtemps que l'on avait vu autant de monde dans la station balnéaire. Les touristes sont nombreux dans la Manche pour ce weekend rallongé de l'Ascension. La météo n'est toutefois pas au rendez-vous. Quelques averses ont ponctuée la matinée.

"Les enfants se sont même baignés hier"

"Le temps n'est pas très agréable, mais après plusieurs mois de confinement, _ça fait quand même du bien de venir prendre l'air à la mer, même s'il y a de la pluie_", indique Nathalie qui s'abrite sous un arbre avec ses enfants. Originaire de Caen, elle a loué avec des amis un mobilhome dans un camping du Val de saire. Et il n'y aucun regret : "Les enfants se sont même baignés hier, avec des combinaisons, sous le regard des parents un peu frigorifiés", sourit-elle. Sa fille juste à côté Camille a même gardé ses lunettes sur le nez, en attendant le retour du soleil.

Nathalie et ses deux filles se sont abritées quelques minutes sous un arbre, le temps d'une averse. © Radio France - Raphaël Aubry

Dans les allées, les capuches et les parapluies sont donc de sortie. Pas de quoi enlever les sourires. Plus loin, Véronique et Alain; venus en camping-car, font des emplettes pour le repas du midi. Au menu : grillades. Ce n'est pas la pluie, qui va changer le programme : "On sort le barbecue ! Il faut être optimiste pour que le beau temps revienne", pointe la retraitée. Il y a d'ailleurs du monde devant l'étale du boucher.

Balade entre les gouttes de pluie

Malgré la météo, les badauds rencontrés sont nombreux à avoir prévu de sortir se promener plus tard sur les plages, bien équipés. Restrictions sanitaires oblige, quasi aucune autre activité n'est d'ailleurs possible ce weekend. "On s'y accommode, c'est quelques balades entre les gouttes et sinon on reste dans la maison", explique Aurelien venu de Seine-et-Marne en weekend chez ses beaux-parents. "Pour les enfants, il y a toujours des activité en intérieur, comme un peu de travail scolaire par exemple, mais le plus important c'est d'être en famille."

Le département de la Manche est en vigilance jaune orages. - Capture d'écran Météo-France

Par chance, le soleil était de retour dans l'après-midi à Saint-Vaast-La-Hougue. Le temps devrait par contre rester changeant pour le dernier jour du weekend de l'Ascension dimanche. Le département reste en vigilance jaune orages.