Xynthia : des travaux ont été effectués aux Moutiers-en-Retz pour mieux résister aux intempéries

Sur le boulevard de l'Océan, face à la mer, depuis deux ans, le vieux muret a été remplacé par un mur chasse-mer long de 300 mètres. Il y a dix ans, les paquets de mer étaient passés par-dessus le mur et avaient envahi les maisons.

On a rehaussé le niveau du muret ancien de 50 centimètres, on a donné cette forme incurvée qui renvoie les vagues vers la mer et on a doté ce mur de systèmes de barbacanes pour permettre à l'eau qui s'accumulerait derrière le mur de pouvoir retourner vers l'océan" Thierry Vigile responsable du Pôle Eau à Pornic Agglo Pays de Retz.

Les batardeaux sont installés, prêts à être déployés en cas de risque d'inondation © Radio France - Anne Patinec

Sur la plage, à marée basse, on aperçoit les épis. Ces structures, qui permettent de préserver l'ensablement, font régulièrement l'objet de rénovation car leur rôle est essentiel dans la lutte contre les inondations. Et si par temps calme, les riverains peuvent passer en voiture sur le boulevard de l'océan, en cas d'alerte orange inondation, la route est coupée. Et les batardeaux, des barrières anti-inondation ,pré-positionnés, sont déployés, comme récemment lors de la tempête Ciara.

En cas de forte tempête, les batardeaux doivent retenir l'eau © Radio France - Anne Patinec

Des travaux ont également été effectués au port du Collet. L'investissement sur la commune se monte à trois millions d'euros, financé à 30% par Pornic Agglo Pays de Retz, la communauté d'agglomération. Quant aux propriétaires des 200 maisons inondées lors de Xynthia, ils ont effectué des diagnostics et plusieurs ont déposé des dossiers pour obtenir des subventions afin d'installer des batardeaux devant chez eux. Des installations qui devraient être réalisées prochainement.

Des travaux ont également été réalisés au port du Collet © Radio France - Anne Patinec

Ne pas oublier la culture du risque

Tout un travail de sensibilisation est aussi effectué auprès des habitants afin de leur redonner la "culture du risque".Un livre remémorant les différents épisodes de submersion depuis le 16ème siècle a même été réalisé. Une exposition itinérante a circulé, notamment auprès des scolaires. Et un système de surveillance et d'alerte a été mis en place. En cas d'alerte tempête ou inondation, une astreinte est activée