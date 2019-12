Un Noël au balcon : en Alsace la douceur s'installe pour les fêtes

Alsace, France

A moins de 10 jours, Atmo-Risk, bureau d'étude spécialisé dans la météorologie en Alsace, a établi les grandes lignes et tendances de la météo de Noël. "Nous ne pouvons pas encore établir une prévision détaillée des 24-25, mais une chose se confirme : pas de neige ni de froid en plaine !", précisent les experts. Selon eux le temps sera assez doux, humide voire venteux, comme ce week-end des 14 et 15 décembre en Alsace.

Dans le détail, Atmo-Risk mise sur un temps humide et doux à 80%. La période douce actuelle va très probablement se prolonger jusqu'à Noël avec de probables passages de perturbations pluvieuses. Le tout sous une douceur océanique.

Noël au balcon

Le temps sera venteux à 60% : le vent pourrait également être de la partie dans ce flux océanique. Des coups de vent ne peuvent être exclus pour la période de Noël.

La douceur semble très probable (40%). Il n'est pas exclu que les 24 et 25 décembre tombent entre deux perturbations avec une petite séquence plus anticyclonique. "On pourrait donc passer Noël au balcon", s'amuse Atmo-Risk.