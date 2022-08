La qualité de l'air est "dégradée" dans une bonne partie de l'Yonne, et même "mauvaise" dans l'Auxerrois ce lundi 8 août. L'organisme Atmo Bourgogne-Franche-Comté relève des taux élevés d'ozone dans l'atmosphère.

Yonne : la qualité de l'air se dégrade à cause des fortes chaleurs

C'est une des conséquences des fortes chaleurs qui frappent l'Yonne depuis plusieurs jours : la qualité de l'air se dégrade dans le département et sur l'ensemble de la région. L'organisme de mesure de la qualité de l'air Atmo Bourgogne-Franche-Comté relève des taux élevés d'ozone dans l'atmosphère ce lundi 8 août. La qualité de l'air est donc "dégradée" sur une bonne partie du département, et même "mauvaise" à Auxerre et dans les alentours.

Cette pollution à l'ozone va se poursuivre et s'accentuer cette semaine. La qualité de l'air sera mauvaise sur l'ensemble de l'Yonne mardi. Le mercure va également continuer de grimper toute la semaine, avec un pic à 35 degrés prévu jeudi ou vendredi, avant l'arrivée d'orages en fin de semaine.