Ne pas se faire avoir par de fausses annonces de logement à La Rochelle

Quand on cherche à se loger à La Rochelle et dans ses alentours, les recherches prennent beaucoup de temps. Des loyers trop élevés, des baux meublés de septembre à juin… Beaucoup d'éléments ne facilitent pas la démarche, surtout à cause de la primauté de la location touristique. Comme si ce n'était pas assez compliqué, parmi le peu de logements disponibles, se cachent de fausses annonces. Pour les repérer ce n'est pas toujours facile, surtout quand elles sont très bien réalisées. A tel point que certains se font avoir et envoient des cautions pour un logement qui n'existe pas.

ⓘ Publicité

Les signes à détecter

Pendant deux mois, Sarah Lourdelet a cherché un appartement sur La Rochelle. Durant cette recherche "pas évidente", l'étudiante en communication est tombée sur de nombreuses annonces frauduleuses. Pour Sarah, il n'y a aucun doute, les arnaqueurs profitent de la détresse de ceux qui ont besoin d'un logement, "on écrit un message assez complet donc on met nos noms, nos prénoms, nos âgés, notre adresse actuelle pour prouver notre bonne foie, le montant de nos revenus, là où on travaille", détaille la jeune femme.

Avant d'envoyer le message, Sarah Lourdelet estime qu'elle ne peut pas deviner qu'il s'agit d'une fausse annonce, "tout est concret, les loyers correspondent à la superficie présentée, la description est super bien fournie", souffle l'étudiante. Alors c'est qu'une fois qu'il est envoyé qu'elle comprend, "ils utilisent tous la même technique : on nous répond par mail mais au téléphone jamais, ils disent qu'ils habitent à 600 kilomètres, qu'on peut faire la démarche à distance, mais qu'avant on doit quand même donner une caution", poursuit Sarah Lourdelet.

Malheureusement, certains tombent dans le panneau de ces annonces frauduleuses. Alors pour les contrer, le gouvernement a ouvert un site dédié aux arnaques en ligne : Thésée. "Sur ce site, les victimes de cyberattaque peuvent porter plainte", explique Olivier Saudreau, Chef de la Sûreté Départementale de La Rochelle. Une fois la plainte déposée, les informations se mêlent à toutes celles du site. "Tout est réuni sur notre base de donnée pour que les enquêteurs puissent faire le lien entre les plaintes et l'arnaqueur avec comme objectif : une arrestation", poursuit Olivier Saudreau. Le site marche sur tout le territoire français mais à La Rochelle, "il est beaucoup plus utilisé que la moyenne, entre 30 et 40% de plus", clôture le Chef de la Sûreté Départementale.