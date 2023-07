Nuit plus calme en Ile-de-France à l'exception de L'Haÿ-les-Roses dans le Val de Marne

Cinquième nuit de violences urbaines en Ile-de France marquée par l'attaque à la voiture bélier de la maison du maire LR de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun. "Un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie" a écrit l'élu qui va porter plainte pour tentative d'homicides volontaires avec préméditation. Une enquête pour tentative d'assassinats a été ouverte. Par ailleurs la préfecture du Val de Marne annonce qu'outre l'attaque à L'Haÿ-les-Roses, la nuit a été relativement calme.

ⓘ Publicité

Dans la capitale, un important dispositif de sécurité avait été déployé alors que des appels à se rassembler ont été lancés sur les réseaux.

Dans l'Essonne, 19 personnes ont été interpellées pour des faits de violences urbaines, un policier a été blessé. La préfecture fait état d'une attaque de commissariat et de postes de police municipale. Mais, les scènes de pillages ont été moins nombreuses.

A Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, un local associatif a été incendié, un autre à Limay toujours dans le même département.

En Seine-et-Marne, la préfecture signale des violences notamment à La-Mée-sur-Marne et à Lognes. Mais selon le communiqué des autorités : "une baisse importante d’intensité et du nombre des violences a toutefois été constatée, ainsi qu’une absence de simultanéité des faits." Quatre personnes ont été interpellées dans le département, deux véhicules de police ont été légèrement dégradés . Les effectifs de policiers et de gendarmes avaient été renforcés pour la nuit avec près de 500 membres des forces de l'ordre.