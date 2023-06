"On est là pour lui donner tout notre amour !" : Les fans de Mylène Farmer sont déjà devant le stade de France

"Elle nous a beaucoup aidé et accompagné"

Parmi la centaine de fans déjà présents à 7h du matin autour du Stade de France, nous avons rencontré Salomé et Paul qui ont tenu a laisser un message à Mylène Farmer.

Dans le cadre de sa tournée des stades entamée le 3 juin, Mylène Farmer sera ce soir et demain au Stade de France, elle passera le 8 juillet à Marseille et se produira au Vélodrome avant de rejoindre Bordeaux et son Matmut Atlantique les 14 et 15 juillet puis le Stade Allianz Riviera de Nice le 29 juillet.

Des fans qui ont parfois campés devant le Stade de France

Certains fans sont arrivés en plein milieu de la nuit, d'autres sortaient à peine de leur tente installées ici il y a plusieurs jours.

Qu'ont prévu les fans pour patienter avant le concert ?

Beaucoup font connaissance dans la file d'attente, d'autre s'entrainent pour ce soir, comme Emeline, Paul ou encore Cédric a qui nous avons demandé de nous interpréter "Désenchantée"

