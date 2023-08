"On fait notre travail dans la rapidité, pas dans la qualité", l'appel à l'aide du SAMU de La Rochelle

Les urgences pédiatriques de Saintes, le service des urgences de Jonzac… Petit à petit, les centres hospitaliers de la Charente-Maritime sont contraints de réguler les entrées à cause du manque de personnel. A chaque fermeture, son annotation "en cas de problème de santé, appelez le 15", multipliant les appels au SAMU. Dans l'unique centre 15 du département, les équipes sont débordées. Au SAMU de La Rochelle, "on fait notre travail dans la rapidité, pas dans la qualité", affirme Ombline Suzon l'une des médecins régulatrice.

Moins de temps pour les patients

Dans l'immense bureau du SAMU, chacun a son rôle. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner, les feuilles de voler et les équipes de taper frénétiquement sur leurs claviers. "Depuis que l'hôpital de Saintes a fermé ses urgences pédiatriques, on n'arrête pas" explique Ombline Suzon en remplissant la fiche contact d'une de ses patientes. "Même si on a beaucoup d'éléments au téléphone, on n'est pas avec le patient donc on risque de sous-évaluer ou de surévaluer la situation", poursuit la médecin régulatrice.

Dès qu'ils répondent au téléphone, les médecins régulateurs notent les informations les plus importantes : l'état du patient, son identité, son adresse, ses antécédents médicaux… "Avant, on avait le temps de discuter avec eux, là ce n'est plus possible, à peine on décroche qu'on a deux autres appels qui attendent derrière", souffle Arnaud Quérodran, assistant de régulation médicale. Après 10 ans de carrière au même poste et dans le même hôpital, il n'a jamais vu une saison aussi "chaotique".

"Ca tombe très très mal"

Toutes ces fermetures tombent "au mauvais moment" selon Sophie Perrotin, cheffe de service du SAMU. L'été ramène énormément de vacanciers sur notre littoral Atlantique et là, "si un patient sur le secteur de Jonzac doit être pris en charge, il va devoir conduire pendant 41 minutes jusqu'à Saintes, sauf que des fois, l'urgence est telle qu'on ne peut pas conduire", détaille la cheffe de service. L'espoir que la situation s'arrange maintient la motivation du SAMU mais "on ne serait pas surpris que ça dégénère totalement", clôture Sophie Perrotin.

Pour rappel, les urgences pédiatriques de Saintes régulent leurs entrées jusqu'au 1er septembre. Et les urgences de Jonzac régulent leurs entrées ce mardi 8 août, à partir de 8 heures du matin et ce pendant 24 heures jusqu'au mercredi 9 août.