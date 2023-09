Où en est le projet du nouvel hôpital de La Rochelle ?

En 2020, le déménagement de l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle était annoncé. Trois ans après le lieu de ce nouveau centre hospitalier n'a toujours pas été révélé, mais le scénario se tourne vers le parc des expositions. Est-ce le bon endroit pour accueillir l'établissement ? Une question à laquelle la nouvelle directrice de l'hôpital n'a pas encore répondu, "elle est arrivée il y a un mois à peine, on ne va pas la presser", explique Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et Président du conseil de surveillance du groupe hospitalier.

L'emplacement au cœur des débats

Si le parc des expositions est une évidence aux yeux du conseil de surveillance du groupe hospitalier, certains s'y opposent. C'est le cas du collectif citoyen Colcit-LR, Jean Hesbert en est membre, "on ne peut pas construire un hôpital tout neuf sur une zone inondable", affirme celui qui est aussi président du comité de quartier de la gare. De son côté, Jean-François Fountaine dément, "il est clair que s'il y a de très grosses inondations, la gare sera sous l'eau bien avant, mais le terrain n'est pas en zone PPRN", dit le maire de La Rochelle en parlant du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles.

Une autre question se pose : celle de la proximité. Pour le maire de La Rochelle, le parc des expositions est l'endroit idéal, "placer l'hôpital derrière la gare, c'est le rapprocher des TER et des bus, on est à proximité d'un lieu de transport doux qui est vraiment intéressant". Cet argument ne tient pas aux yeux de Colcit-LR, "si on va dans le parking de l'hôpital, la plupart des plaques d'immatriculation sont des 86 ou 85, les soignants viennent en voiture pas à vélo", explique Jean Hesbert. Pour le cas des patients, le discours ne change pas, "une personne âgée ne prend pas son vélo pour aller à l'hôpital, une mère de famille avec ses enfants ne prend pas le bus".

Le coût des travaux a quadruplé

Une fois que la question du lieu sera traitée, c'est celle du coût qui sera au cœur du débat. Pour demander l'enveloppe, le comité national des investissements en santé se réunira. En 2020, quand le projet a été annoncé, le coût des travaux s'élevait à 200 millions d'euros. Désormais, on parle de 800 millions d'euros pour ces travaux.