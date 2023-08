Paris 2024 : où et quand assister aux épreuves test dans la capitale ?

À un an des JO de Paris 2024, les organisateurs testent leurs dispositifs lors d'épreuves de triathlon et de para triathlon dans la capitale, du 17 au 20 août 2023. L'occasion d'assister gratuitement à des compétitions : France Bleu Paris vous indique où et quand voir les athlètes.