Plus de 140 kilomètres de bouchons en Ile de France à 17h45

Bison futé avait classé noire cette journée dans le sens des retours en Ile de France et dans tout l'Hexagone.

Cent quarante trois kilomètres de bouchons cumulés en Ile de France en ce dimanche de retours de week-end prolongé selon le site Sytadin. Dans toute la France, ce sont plus de 900 kilomètres de ralentissements qui ont été comptabilisés. Bison futé avait d'ailleurs classé noir ce retour du pont de l'Ascension.

Jour le plus chargé de l'année selon Bison futé

Dans la région parisienne, les bouchons devraient perdurer jusque très tard dans la soirée, particulièrement entre la capitale et la Normandie ou la capitale et la Bretagne. Selon Bison futé, cette fin de pont devrait être le jour le plus chargé sur les routes cette année.