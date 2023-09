"La Rochelle c'est un peu comme ma rentrée", Audrey Fleurot, présidente du jury du Festival de la fiction

Pour cette édition anniversaire, la 25ème, le Festival de la fiction de La Rochelle s'offre une présidente de jury de taille : Audrey Fleurot. L'actrice est à l'affiche de "HPI", la série à succès diffusée sur TF1 depuis trois saisons désormais. Habituée du festival, elle persuadée que "plusieurs projets naissent à La Rochelle". La beauté de la ville, l'ambiance bon enfant de ce rendez-vous… tous ces éléments ont fait qu'elle n'a pas hésité une seule seconde à accepter la proposition du président du festival, Stéphane Strano.

ⓘ Publicité

De comédienne à présidente du jury

Il y a quelques années, Audrey Fleurot se souvient, "je venais souvent pour présenter des projets, je ne passais que deux ou trois jours ici". Alors cette année, elle compte bien profiter, "c'est une ville magnifique, où on croise beaucoup d'amis au mètre carré, tout ça en buvant du vin blanc et en mangeant des huîtres", décris l'actrice. Depuis que l'actrice vient à La Rochelle, elle essaye au maximum de repousser ce rendez-vous, "La Rochelle c'est un peu comme ma rentrée, chaque année je me dis que l'été est fini et que ce sont mes derniers moments de bonheur avant la reprise et l'automne".

loading

Heureusement, le public est là pour lui donner du baume au cœur, "quand on rencontre les spectateurs, on sent qu'ils aiment les séries, qu'ils viennent pour rencontrer les acteurs cachés derrière les personnages", affirme Audrey Fleurot. Justement, dans les rues de La Rochelle, nombreux sont ceux qui patientent à la sortie des cinémas pour prendre une photo ou demander un autographe. C'est le cas de Valérie, venue spécialement de Deauville, "j'ai rencontré Audrey Fleurot hier, elle était très souriante et a directement accepté de faire une photo".

Concernant le jury de cette 25ème édition, Audrey Fleurot a fait appel à des professionnels du milieu en qui elle a confiance. Pour départager les 44 productions en compétition, elle espère que "les membres du jury vont se battre". En le disant elle esquisse un sourire, mais pour elle, c'est très sérieux. Laure de Butler, Gaia Guasti, Constance Labbé, François Liétout, Sophie Révil mais aussi M"di Sadoun... tous sont comédien, producteur, réalisateur ou scénariste.