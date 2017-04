1 017 723 électeurs en Auvergne pour l'élection présidentielle

Le 1er tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche. Près de 47 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales dont un million d'auvergnats.

Il y a 463.133 électeurs inscrits dans le Puy de Dôme, 254.962 dans l'Allier, 177.832 en Haute-Loire et 117.796 dans le Cantal. Au total, il y a donc 1.017.723 électeurs dans la région, 15.136 de plus que lors de l'élection de 2012. Une augmentation du nombre d'inscrits qui concerne surtout le Puy de Dôme, ils sont 13.886 en plus. La Haute-Loire voit également le nombre d'inscrits augmenter (+1729). En revanche, il est en baisse dans l'Allier (-1313) et surtout dans le Cantal (-3166), 2.61% en moins en cinq ans.

Les électeurs pourront voter dans 1813 bureaux de vote, 739 dans le Puy de Dôme (dont 69 à Clermont-Ferrand), 454 dans l'Allier, 324 en Haute-Loire et 296 dans le Cantal. Des bureaux ouverts de 8 à 19 heures. C'est la grande nouveauté de cette élection, les bureaux fermeront tous une heure plus tard qu'habituellement, pour harmoniser les pratiques dans toute la France.

La sécurité sera renforcée autour des bureaux. Il y aura régulièrement des patrouilles de la police, nationale et municipale et de la gendarmerie. Il y aura également des patrouilles des militaires de l'opération sentinelle à Clermont-Ferrand. Les responsables des bureaux de vote devront également faire attention que les files d'attente éventuelles n'aillent pas jusque dans la rue.