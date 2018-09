Besançon, France

Une cérémonie d'hommage à Albert Métin était organisée ce mardi 11 septembre 2018, soit cent ans jour pour jour après son inhumation, au cimetière des Chaprais, à Besançon. Il y a cent ans, ce Franc-comtois, issu d'une famille protestante du pays de Montbéliard, était un héros ! Complètement oublié et méconnu, il a pourtant eu droit à des funérailles nationales. Il est mort à l'âge de 47 ans.

Albert Métin est enterré au cimetière des Chaprais à Besançon. © Radio France - David Malle

Agrégé d'histoire-géographie, docteur es Lettres, Albert Métin est élu député en 1909 et nommé ministre du Travail sous Georges Clémenceau quatre ans plus tard. Pacifiste en 1913, et très critiqué par une partie de la population, il devient sous-lieutenant. Au front, il se comporte en héros et obtient une citation pour son engagement, "officier d'un grand courage et d'un beau dévouement".

Pacifiste en 1913 et héros au front

Albert Métin est mort à San Francisco, alors qu'il était envoyé par Clémenceau pour inciter les Etats-Unis et l'Australie à "accentuer leur effort de guerre", raconte Jean-Michel Pinel, le président de l'association "pour la renaissance du vieux Besançon". "Il est décédé sur la route qui l'emmenait en Australie, ajoute-t'il, à San Francisco, en août 1918".