100 ans du Parti Communiste : dans la Loire, une histoire d'hier et d'aujourd'hui, entre mines et industries

Le Parti Communiste dans la Loire a trouvé un écho notamment dans une ville industrialisée comme Saint-Étienne jusqu'à notamment l'élection d'un maire communiste à en 1977, Joseph Sanguedolce, mineur dès l'âge de 12 ans à Roche La Molière, adhérent en 1936 aux jeunesses communistes et à la CGT.

Joseph Sanguedolce, maire communiste de Saint-Etienne en janvier 1979 © Getty - Laurent Maous

Il fait la 2e guerre mondiale où il est prisonnier avant d'être rapatrié en France et d'entrer en résistance. Après le conflit, il retourne au fond et quand Saint-Étienne et sa région vivent de plein fouet la désindustrialisation et les fermetures de mines, son histoire et ses convictions communistes résonnent lors de l'élection municipale de 1977, comme il l'explique 5 ans plus tard dans cette archive de FR3 Rhône Alpes.

En 1983, Saint-Etienne a renoué avec sa tradition de centre droit mais le communisme est resté aux affaires dans d'autres secteurs de l'Ondaine et de la vallée du Gier, où le parti s'est d'abord installé dans la défense de la condition des mineurs dès l'après guerre, pendant notamment la grande grève de 1948, jusqu'à la lutte pour la survie de toute une économie dans les années 70 et 80.

Vincent Bony, nouveau maire de Rive-de-Gier, symbole du Parti Communiste version 2020 dans la Loire. © Maxppp - Yves Salvat

Une période durant laquelle des candidats communistes sont parvenus à installer durablement le parti à la mairie. Ce fut le cas à Firminy jusqu'à la dernière élection municipale. La Ricamarie, Rive-de-Gier et Unieux sont par ailleurs trois villes d'envergure du département encore dirigées par des maires communistes. Le maire d'Unieux et secrétaire départemental du PC, Christophe Faverjon est convaincu que malgré la dilution de l'héritage ouvrier, le communisme n'est pas mort : n"la preuve que no car la mine est maintenant loin derrière nous. Unieux est une commune extrêmement résidentielle avec des emplois industriels très minoritaires. C'est la preuve que le communisme a un avenir. Notre combat est d'actualité même si historiquement le PC est celui des ouvriers. C'est avant tout celui de la lutte contre les inégalités, pour une société plus juste. Ces combats ont évolué car nous ne sommes plus dans la société du début du 20e siècle mais ils sont encore une fois d'actualité et on le voit particulièrement avec la crise sanitaire".

