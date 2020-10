10ème anniversaire de la mort de Georges Frêche

Ce samedi à 10h, une gerbe sera déposée devant la statue de Georges Frêche devant le lycée hôtelier qui porte son nom dans le quartier Odysseum à Montpellier (Hérault). Dans la ville, personne n'a oublié celui qui a façonné la ville dont il fut maire de 1977 à 2004.

C'était un bâtisseur, quelqu'un de hors du commun. Un homme extrêmement actif, un maire qui aimait sa ville, paroles d'habitants croisés dans les rues de Montpellier

Si je vous dis Georges Frêche, vous me répondez ? Copier

Le dernier rôle de sa vie

Ce vendredi à 23h20 France 3 Occitanie diffuse le film "Le Président" que Yves Jeuland lui a consacré. Il sera aussi projeté ce samedi à 14h45 au Corum dans le cadre de CinéMed en présence du réalisateur. Pendant six mois, il a suivi la campagne des élections régionales de 2010 que G.Frêche remporta haut la main. Il garde un excellent souvenir de ce tournage.

Cet homme qui avait la réputation d'être un ogre était avec moi d'une grande gentillesse

Yves Jeuland se souvient du tournage Copier

Un personnage du réel qui renvoie à la fiction

Ce qui m’intéressait c'était sa mélancolie, ses silences, son rapport à la nourriture, son corps, son ventre, sa canne. Il était formidablement cinématographique. Je l'ai filmé avec gourmandise et respect.

Pour Yves Jeuland, Georges Frêche est un personnage de cinéma Copier

L'anecdote de la chanson

Dans ce film, on découvre que Georges Frêche aime pousser la chansonnette. Il chante régulièrement en écoutant des disques dans sa voiture et notamment un CD de Mouloudji que Yves Jeuland lui avait offert et qui explique peut-être la petite phrase prononcée par Frêche sur "la tronche pas très catholique"de Laurent Fabius d'origine juive. Martine Aubry à l'époque première secrétaire du PS, s'était dite "indignée" parlant d'une"insulte aux valeurs de la gauche".

J'ai offert à G.Frêche un disque de Mouloudji sur lequel on trouve la chanson "Un mauvais garçon" qui a des façons pas très catholiques... Il l'écoutait en boucle et c'est à ce moment là qu'il a prononcé la petite phrase sur Fabius. Je pense qu'inconsciemment je n'y suis pas pour rien, s'interroge Yves Jeuland.

La petite phrase sur la "tronche pas catholique de Fabius" peut-être liée à une chanson raconte Yves Jeuland Copier

Ballade urbaine sur les traces du bâtisseur

A l'initiative de la Ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole, dès ce samedi 24 octobre et jusqu'au 30 décembre 2020, l'Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole propose deux visites guidées gratuites sur les pas de Georges Frêche le bâtisseur.

En dix lieux emblématiques, depuis la piétonnisation de la place de la Comédie à la construction d'Antigone, en passant par la faculté de droit, cette balade urbaine retracera l'oeuvre de quarante années de vie publique et politique. Des panneaux explicatifs permettront au public d'appréhender ces tranches d'histoire de la ville.

Deux parcours ont été dessinés et seront menés par les guides conférenciers de l'Office de Tourisme au sein du centre historique mais également dans les quartiers contemporains de la ville.

Une exposition photo se tient jusqu'au 15 décembre sur le parvis de l'hôtel de Région 201 avenue de la Pompignane.

Le programme complet des manifestations organisées est consultable sur le site internet dédié : deja10ans.fr