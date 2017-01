11 élus du Loiret rejoignent Emmanuel Macron

Le mouvement "En Marche !" publie une première liste d'élus du Loiret qui rejoignent Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Ils sont 11 pour l'instant, dont 2 maires de gauche. Mais on retrouve aussi des personnalités venues du centre et même de la droite.

En pleine primaire de la gauche, le mouvement En Marche ! publie une première liste d'élus du Loiret qui appellent à voter Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle.

Merci aux élus du Loiret qui ont eu le courage de s'abstraire des logiques partisanes. @LoiretEnMarche https://t.co/dc0WJ244VH — Emmanuel Constantin (@ecfconstantin) January 25, 2017

Dans cette liste, on retrouve deux maires de gauche : David Faucon et Bertand Hauchecorne. David Faucon, maire divers gauche de Beaugency, avait annoncé son ralliement à Emmanuel Macron dès le 16 janvier sur France Bleu Orléans :

"On est à un tournant de la vie politique française" David Faucon, maire DVG de Beaugency Partager le son sur : Copier

Bertrand Hauchecorne est davantage une surprise : le maire de Mareau-aux-Prés milite depuis 1990 au Parti Socialiste. Il se dit déçu du PS :

"Je sens vraiment le parti socialiste coupé en deux aujourd'hui" Bertrand Hauchecorne, maire PS de Mareau-aux-Prés Partager le son sur : Copier

"Le plus rassembleur, ce n'est pas François Fillon" affirme l'UDI Anthony Brosse

Les autres recrues viennent du centre, et notamment de l'UDI : Nathalie Kerrien, adjointe à la Culture à Orléans ; Fabienne Leproux, adjointe à l'Education à Fleury-les-Aubrais ; ou encore Anthony Brosse, adjoint à l'Urbanisme à Pithiviers... Anthony Brosse qui s'était pourtant investi dans la primaire de la droite en soutenant Alain Juppé !

"Il faut voter pour le candidat le plus rassembleur, ce n'est pas François Fillon" analyse l'UDI Anthony Brosse Partager le son sur : Copier

Dans cette liste on note la présence de Mathieu Langlois, adjoint au quartier St Marceau à Orléans, et qui a récemment quitté le parti Les Républicains. Figurent également Jean-Philippe Delbonnel, conseiller municipal UDI à Fleury-les-Aubrais , Jean-Louis Hidas, conseiller municipal radical valoisien à Gien ; Florent Jeanty, conseiller municipal CAP 21 à Autruy-sur-Juine ; Cyril Luche, conseiller municipal PS à Meung-sur-Loire et Elise-Laure Verière, conseillère municipale à Jargeau.