120 élus de Meurthe-et-Moselle demandent à l'Etat de rembourser tous les masques achetés par les collectivités

Les élus de Meurthe-et-Moselle demandent à l'Etat de tenir ses engagements. Dans une lettre rédigée par le sénateur Jean-François Husson, soutenu par 120 élus du département, ils appellent le Premier ministre à autoriser le remboursement de tous les masques achetés par les collectivités.

Le gouvernement a en effet annoncé, lors de son plan de déconfinement, la prise en charge à hauteur de 50% des masques commandés par les collectivités. Mais ce remboursement ne concerne que les masques achetés après le 13 avril, la date du bon de commande faisant foi.

C'est pingre, c'est mesquin, ça ne se fait pas!

"Mon sang n'a fait qu'un tour, s'énerve le sénateur de Meurthe-et-Moselle Jean-François Husson. Tout cela manque de moralité et je dirais même de dignité pour ceux qui ont pris les devants. C'est pingre, c'est mesquin, ça ne se fait pas!"

Le sénateur a alerté à plusieurs reprises les membres du gouvernement sur le sujet. Sans réponse de leur part, il a lancé un appel aux élus de Meurthe-et-Moselle le 29 mai. Leurs réactions ne sait pas fait attendre. "Ils sont ulcérés. Ils disent 'on s'est débrouillé pendant le confinement, et l'Etat ne fait rien, on n'est pas que les bonnes à tout faire', rapporte le sénateur. On est face à une crise sanitaire grave et on laisse gérer des sommes aux communes qui n'ont finalement rien demandé."

Pour les édiles, ces achats représentent parfois des centaines de milliers d'euros.