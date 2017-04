13.200 panneaux officiels pour la présidentielle en Drôme Ardèche

La campagne officielle débute ce lundi partout en France. C'est maintenant que chaque camp va pouvoir coller l'affiche de son candidat sur les panneaux situés près des bureaux de vote.

Egalité du temps de parole à la télé et la radio ; envoi des professions de foi ; collage des affiches sur les panneaux... la campagne officielle de la présidentielle débute ce lundi, à 13 jours du premier tour.

Et ça va se voir dans nos rues! A partir de ce lundi, les affiches des 11 candidats vont êtres collées sur les panneaux officiels. Un travail de titan. En Drôme Ardèche, il y a plus de 1.200 emplacements pour ces panneaux.

704 dans la Drôme, 502 en Ardèche. Et à chaque fois, on multiplie par 11, puisque chaque candidat à la présidentielle a son panneau.

Tout est très réglementé en matière d'affichage officiel.

L'implantation des panneaux, d'abord: il y en a au minimum devant chaque bureau de vote. D'autres peuvent être ajoutés, en fonction du nombre d'habitants dans la commune. Il y a 16 emplacements à Montélimar par exemple, 38 à Valence.

Les panneaux sont numérotés et pas question de coller l'affiche de son candidat n'importe où: l'ordre a été établi par le Conseil Constitutionnel.

Mais pas sûr que chaque panneau ait son affiche: le remboursement des frais de campagne est plafonné. Ceux qui feront moins de 5% ne sont pas sûrs de rentrer dans leurs frais. Certains "petits" candidats, prudents, se sont montrés économes sur les frais d'impression de leurs affiches.

Les gros partis, eux ont le nombre qu'il faut. Ils font même appel à des sociétés privées pour les coller.