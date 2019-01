13 élus de gauche quittent le groupe majoritaire au conseil municipal de Besançon

Besançon, France

Jean-Louis Fousseret et sa majorité sont mis à mal à Besançon. Treize élus de gauche claquent la porte du groupe majoritaire au conseil municipal de Besançon, un peu plus d'un an avant les municipales. Il s'agit des treize élus de l'inter-groupe (cinq écologistes, cinq communistes, deux socialistes et un élu société civile). Ils reprochent au maire Jean-Louis Fousseret, au député Eric Alauzet, d'avoir rejoint La République en Marche. Pour eux, le ralliement en cours de mandat de treize conseillers municipaux "maltraite la politique municipale".

Nous considérons que nous n'avons pas à laisser la ville à En Marche... Personne n'a été élu En Marche en 2014", Christophe Lime élu communiste au conseil municipal de Besançon.

Précisons que ces élus de l'intergroupe ne quittent pas leurs fonctions d'adjoints au maire. Désormais, la majorité de Jean-Louis Fousseret se compose donc de 13 élus LREM, 13 PS, 3 non inscrits et donc des 13 dissidents.