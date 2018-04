Berd'huis dans l'Orne est aujourd'hui le village le plus regardé de France ! C'est en effet son école qui a été choisie pour l'interview d'Emmanuel Macron par Jean-Pierre Pernault dans le journal de 13 heures de TF1. Un balai savamment orchestré, tandis que les manifestants sont tenus à l'écart.

Berd'huis, France

8h30 - Les enfants arrivent à l'école qui ouvre aujourd'hui malgré la venue du Chef de l'Etat. Il a simplement fallu changer de classe pour certains. "Maman quand est-ce qu'il arrive le Président ?" demande un enfant. Réponse : Emmanuel Macron est attendu aux alentours de midi.

Les enfants arrivent à l'école malgré la venue du Chef de l'Etat © Radio France - Marc Van Torhoudt

9h - Notre reporter Victoria Koussa intervient dans le journal de France Bleu : "J'ai l'impression d'être dans un village de policiers et de gendarmes. Berd'huis est entièrement bouclé. Par exemple, sur la D955 entre Nogent le Rotrou et Berd'huis, il n'y a aucune voiture sur 6,5 kilomètres. " Un premier barrage filtrant est installé à 5 kilomètres du village, un second à 300 mètres seulement du lieu de l'interview.

2 barrages filtrants ont étémis en place © Radio France - Marc van Torhoudt

10h - Confirmation en direct sur France de l'un de nos reporters, Marc Van Torhoudt : les opposants sont maintenus à distance. Notre journaliste en a seulement croisé... 3 à la boulangerie, arrivés dès hier soir sur place. Et encore, impossible d'approcher à moins de 300 mètres.

Les quelques (très) rares manifetants à avoir pu renter dans le village © Radio France - Marc Van Torhoudt

10h30 - Le public commence à se masser derrière les barrières où aura lieu l'interview d'Emmanuel Macron.

Les curieux sont tenus à une distance respectable © Radio France - Victoria Koussa

11h - Derniers préparatifs sur une table d'écolier pour Jean-Pierre Pernaut.

L'école où aura lieu l'interview © Radio France - Marc Van Torhoudt

11h20 - La Sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet s'amuse du calme à Berd'huis sur Twitter en attendant Emmanuel Macron

11h45 - En attendant Emmanuel Macron, certaines personnes maintenues à l'écart commencent à s'énerver comme le constate Delphine Le Normand, journaliste à Ouest-France.

11h50 - Pendant ce temps, d'autres prennent leur mal en patience et s'amusent sur Twitter

C’est quand même la première fois qu’on regarde « Les Feux de l’amour » en before de l’allocution du président de la République. #macron#berdhuispic.twitter.com/hxMQ9uOxCN — Mathieu Sicard (@mathieusicard) April 12, 2018

12h10 - Le Président se fait attendre. Les manifestants sont maintenus à 2,5 kilomètres de Berd'huis

Les opposants sont maintenus à l'écart © Radio France - Marc Van Torhoudt

12h20 - Emmanuel Macron arrive enfin avec une bonne demi-heure de retard "en raison du lourd contexte international."

Emmanuel Macron arrive à Berd'huis © Radio France - Victoria Koussa