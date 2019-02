130 personnes participent à une réunion du grand débat national au Havre

Le Havre, France

La mairie du Havre organisait, jeudi 21 février, une première réunion d'échanges dans le cadre du grand débat national. Une deuxième soirée est prévue mardi 26 février, à la salle des fêtes François 1er.

Soirée #GrandDebatNational : plus d'une centaine de personnes déjà présentes au Havre, à la mairie annexe de Bléville. pic.twitter.com/WXMcKDxTS8 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 21, 2019

Quatre thématiques abordées

Environ 130 habitants du Havre ont participé à cette soirée, dans la salle des fêtes de Bléville. De nombreux quinquagénaires et des personnes à la retraite. Mais aussi quelques jeunes et des gilets jaunes. Ils étaient répartis dans douze tables différentes, en petit comité pour faciliter les discussions. "Personne n'a monopolisé la parole, on a tous pu discuter. C'est vraiment à refaire très vite", se félicite Victor, l'un des participants.

Les participants ont abordé quatre thématiques : la fiscalité, les services publics, la transition écologique et la citoyenneté et démocratie. A chaque table, une personne est chargée de noter tous les échanges et les idées. Un élu (adjoint au maire ou conseiller municipal) anime les débats.

Certains sont sceptiques sur la pertinence de ce débat. "A quoi ça sert ?", s'interroge une femme gilet jaune. "On nous demande de faire des propositions mais c'est aux élus de les faire. Ils sont payés pour ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient", conclut-elle.