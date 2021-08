1300 manifestants anti-pass sanitaire à Poitiers, une participation historique

Cinquième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire et la participation est en hausse dans la Vienne et les Deux-Sèvres. 1300 ont défilé à Poitiers contre 1200 il y a une semaine. Ils étaient 350 à Niort, contre 300 samedi dernier. Une participation historique pour une manifestation mi-aout.

Ni la température, plus de 30°, ni les vacances n'ont amoindri la participation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Ils étaient 1300 à Poitiers et 350 à Niort, contre 1200 et 300 la semaine dernière. Une mobilisation très forte pour des manifestations le week-end du 15 août. Pour une syndicaliste, c'est la première fois qu'elle voit autant de monde dans un cortège mi-août en 30 ans de lutte, surtout pour un mouvement spontané qui n'existaient pas avant les vacances. "C'est chouette" assure d'ailleurs une autre manifestante. Côté police aussi, cette mobilisation est une première à cette période de l'année.

Le monde dans la rue contraste assez fortement avec les terrasses presque vide dans tout le centre-ville de Poitiers. Dans le cortège, des familles avec enfants, des retraités, des soignants. Tous les âges sont représentés. Certains sont vaccinés et pro vaccination. D'autres non et sont absolument contre. Les manifestants appellent à la solidarité entre les deux contre le pass sanitaire.

Ce qui les réunit, plus que la question du vaccin, c'est vraiment celle du pass sanitaire et plus largement les manifestants refusent les différentes lois "liberticides" et la politique décidée par le gouvernement. Ils ne veulent pas non plus de la loi sécurité globale.

Cette lutte ne va pas s'arrêter là. À la fin de la manifestation, il y a eu des appels à se structurer pour lutter. Lutter pacifiquement, mais fermement contre le pass sanitaire. Un prochain rassemblement est déjà prévu la semaine prochaine.