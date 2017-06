14 candidats pour devenir député de la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire, celle de Tours

Dans la dernière semaine avant le premier tour des législatives, France Bleu Touraine vous propose de découvrir, chaque jour, une circonscription d'Indre-et-Loire et les candidats qui ambitionnent d'en devenir député. Aujourd'hui, gros plan sur la première circonscription, celle de Tours-Centre

France Bleu Touraine vous propose cette semaine une plongée, chaque matin, dans une des 5 circonscriptions d'Indre-et-Loire. En toute logique, on commence aujourd'hui par la première circonscription d'Indre-et-Loire : la seule circonscription totalement urbaine du département, puisqu'elle épouse presque complètement les limites de la ville de Tours. Seuls quelques quartiers de Tours-Nord en sont exclus.

Une circonscription dont les limites sont pratiquement celles de la ville de Tours

La 1ère circonscription englobe toute la ville de Tours, à l'exception de quelques quartiers au nord. 117 000 personnes y vivent, et il y a de grandes disparités entre ces tourangeaux : 18% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 4 points de plus que la moyenne nationale. Mais 0,4% des contribuables de Tours payent l'Impôt sur la fortune : c'est deux fois plus que la moyenne nationale.

La 1ère circonscription dispose de nombreux atouts : avec ses transports en commun, son université de 26 000 étudiants, ses nombreux magasins, les hôpitaux Clocheville et Bretonneau, et même la place Plumereau et la guinguette du Pont Wilson, qui attirent aussi bien les tourangeaux que les touristes.

Cette circonscription est une des deux plus convoitées d'Indre-et-Loire, avec pas moins de 14 candidats

Parmi les 14 candidats, il y a le socialiste Jean Patrick Gilles, 55 ans, député depuis 2007. Classé 31ème député le plus influent et le plus assidu, il espère que son bilan suffira à le faire réélire, malgré les 9% du parti socialiste à la présidentielle.

"J'ai été très engagé pour l'emploi. J'étais rapporteur de la loi formation, donc porteur et militant du compte personnel de formation. J'ai pu inscrire là-dedans aussi le permis de conduire, qui est maintenant éligible avec les droits à la formation dont disposent les salariés. Les gens se rappellent aussi, à la fois, ma médiation sur les intermittents, puis dernièrement, aussi, ma recherche de l'intérêt général et la bataille aux cotés de Philippe Briand pour que Tours obtienne le statut de Métropole". Jean-Patrick Gilles, PS

Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 27% des voix, dans la circonscription.

De quoi donner des espoirs à Philippe Chalumeau. Ce médecin généraliste de 54 ans, ancien socialiste, proche de Jean Germain, a été le premier tourangeau à rejoindre Emmanuel Macron, dès avril 2016. Chef de file de La République en Marche, en Indre-et-loire, Philippe Chalumeau conteste son statut de favori de cette élection, mais veut une majorité nette pour le président

"Rien n'est jamais gagné d'avance, il faut d'abord convaincre, d'abord expliquer sa démarche. Emmanuel Macron a besoin d'une majorité, il faut de la cohérence, et ni cohabitation ni frondeurs si on veut que le pays avance". Philippe Chalumeau, la République En Marche

Il y a, dans cette élection, un outsider que personne n'attendait à ce niveau : la France Insoumise.

Jean Luc Mélenchon s'est classée 2ème de la présidentielle. Son candidat aux législatives, Claude Bourdin, 52 ans, est, lui aussi, passé par le PS. Il a été conseiller municipal de Jean Germain. Militant associatif très bien implanté, Claude Bourdin veut que son action profite d'abord aux plus défavorisés

"Faut savoir quand même qu'à Tours, 18% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il faut beaucoup aider ces gens-là, et il y a aussi 80 personnes qui dorment dans les rues, toutes les nuits, donc on propose de développer des structures d'accueil de jour comme de nuit, sachant qu'il y a quand même un millier de logements du parc social qui sont vacants, à Tours. C'est intolérable qu'il y ait autant de gens dans la rue". Claude Bourdin, France Insoumise

Dans cette ville qui a basculé à Droite en 2014, l'adjointe de Serge Babary chargée du commerce, Céline Ballesteros, 46 ans, porte les espoirs des Républicains et de l'UDI. Elle assure que la nomination d'un membre des Républicains comme premier ministre n'a pas du tout perturbé sa campagne.

"Pour moi, ici, localement, ça ne change rien. Les électeurs ne m'ont jamais parlé de la nomination d'Edouard Philippe. La campagne a deux axes : les thèmes nationaux, comme la sécurité, l'emploi, l'immigration, mais le maire de Tours a de grands projets pour la ville de Tours, donc on parle aussi de nos projets locaux". Céline Ballesteros, candidate LR-UDI

Une circonscription traditionnellement défavorable au Front National

Dans la 1ère circonscription, le Front National est traditionnellement, beaucoup plus bas qu'ailleurs. Laurence Lecardonnel, une secrétaire de direction de 55 ans, militante FN depuis 20 ans, va tenter de faire mieux que les 11% de Marine Le Pen.

Il y a neufs autres candidats dans la première circonscription d'Indre-et-Loire, où tous les bureaux de vote fermeront à 19H :