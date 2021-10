14 communes de l'Yonne bénéficient du dispositif "petites villes de demain "

Le programme d'aide a pour but de rebooster l'attractivité des villes de moins de 20 000 habitants.

Un an après son lancement, quel bilan dans l'Yonne pour le dispositif "petites villes de demain " ?

Une réunion a lieu ce lundi au Conservatoire national des arts et métiers à Paris avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour faire le point.

Trois milliards d'euros doivent être débloqués par l'État sur six ans au total. En décembre 2020, 14 communes du département de l'Yonne avaient été sélectionnées pour bénéficier de ces fonds

Des projets bien avancés pour certaines communes

Avallon, via l'aide financière du dispositif, a pu développer un site de e-commerce pour redynamiser l'économie du territoire. Mise en ligne le 3 novembre, avec click and collect et service de livraison. Une cinquantaine de commerçants de l'Avallonnais y adhérent.

Tonnerre a également pu embaucher il y a quelques semaines un manager de centre-ville et un chef de projet pour travailler sur les problématiques d'habitat et de commerces vu que beaucoup d'immeubles à l'abandon.

Il y a quelques semaines, la commune a pu recruter grâce au dispositif Petites villes de demain un manager de centre-ville et un chef de projet. Une main d'œuvre essentielle pour l'avenir de Tonnerre selon le maire, Cédric Clech.

En Puisaye-Forterre, huit communes concernées bénéficient du recrutement de deux chargés de mission depuis le printemps dernier.

Mais les premiers arrivés sont souvent les mieux servis. Cela fait des mois que Villeneuve-l'Archevêque dans le pays d'Othe éprouve des difficultés à embaucher un chargé de mission.

Il faut dire que plus de 1 600 communes en France sont accompagnées par le dispositif Petites villes de demain. Forcément, la concurrence est féroce.