14 juillet : une mini-prise de la Bastille à Abbeville

Loin des uniformes et du défilé militaire des Champs-Elysées, François Ruffin, et quelques 200 personnes, ont célébré ce jeudi le 14 juillet à leur manière à Abbeville. Le député Insoumis de la 1er circonscription a organisé sa troisième mini-prise de la Bastille, de manière à mettre en avant l'aspect révolutionnaire de la fête nationale.

Renverser la tour en carton

Au milieu de cette grande kermesse, une tour en carton d'un peu plus de deux mètres de haut. "On va faire comme à la Révolution Française, on va dégommer la Bastille", lance Linda devant une troupe d'enfants coiffés d'un bonnet phrygien, décoré d'une cocarde tricolore. L'événement se veut festif, avec des jeux, des animations et des fanfares.

Mais le message est bien politique. "Je participe tous les ans au 14 juillet, je n'ai pas de problème avec tout cela, mais quand n'est pas prononcé le mot "Bastille", ni le mot "Révolution", je me dis qu'il y a un problème", déclare François Ruffin, avant de prendre le micro.

François Ruffin, député Insoumis de la première circonscription de la Somme. Copier

Le député Picardie Debout veut s'inspirer des sans-culottes pour lancer à son tour "1000 prises de la Bastille", et autant de conquêtes sociales : "Les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur salaire", lance au micro le quadragénaire, manches de chemise retroussées, avant de tacler sur les retraites le Président de la République, tout juste sorti de son interview du 14 juillet.

Le député appelle ensuite à la mobilisation dans la rue pour mettre la pression sur l'Assemblée Nationale, notamment au moment de l'examen des prochains textes de loi, sur le pouvoir d'achat.