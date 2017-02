"Aujourd'hui je suis un homme heureux parce que je suis libre", Roland Ries, le maire de Strasbourg

"Le temps de la liberté": c'est le titre du livre écrit par Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui sort ce jeudi, à mi-parcours de son dernier mandat. On y découvre un Roland Ries qui ne mâche pas ses mots, et qui revient sur les sujets d'actualité.

C'est un "manifeste sentimental pour une ville exemplaire qui occupe une place unique dans le coeur des Français." Voilà ce qu'on peut lire en quatrième de couverture du "temps de la liberté", le livre de Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui sort ce jeudi.

A mi-parcours de son dernier mandat, le maire de Strasbourg revient sur de nombreux sujets d'actualité: le Brexit, la crise des migrants, les attaques terroristes. Sur chaque dossier, il prend exemple sur sa ville pour proposer des pistes de solutions. "Je peux témoigner (...) de tout ce qu'une ville d'exception peut donner à un pays et à un continent."

Me voilà incroyablement libre, quel bel état!"

Roland Ries a choisi un ton très personnel pour ce livre. Il revient aussi sur son enfance, et sur son vécu en tant que maire et homme politique. Sur la frustration de ne pouvoir répondre aux questions et aux sollicitations de tous ses administrés. Et sur la liberté qu'il ressent dans les trois dernières années de son mandat. "Délivré de toute contingence électorale, me voilà incroyablement libre - quel bel état." C'est d'ailleurs ce qui explique le titre de son livre, "Le temps de la liberté".

Une campagne pleine de surprises."

La campagne pour la présidentielle est aussi bien présente dans cet ouvrage, qualifiée de "grand bazar des illusions." Roland Ries donne quelques pistes de réflexion aux candidats à la présidentielle. Ce jeudi sur France Bleu Alsace, il réagit aussi au ralliement de François Bayrou, qui se range derrière Emmanuel Macron et renonce à se présenter à la présidentielle. "J'étais un peu étonné de ce rapprochement, mais pourquoi pas. Emmanuel Macron que je connais bien n'est ni de droite ni de gauche, tout comme François Bayrou."

Ecoutez aussi l'interview de Roland Ries