14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites en Provence : "on le refera 30 fois s'il le faut"

À l'appel de l'intersyndicale de Marseille, la quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites débutera ce mardi à 10h30 sur le Vieux Port. Le cortège se dirigera ensuite vers la mairie, puis vers le Mucem, jusqu'à porte d'Aix. La dernière manifestation avait mobilisé 130 000 manifestants selon les syndicats et 11 000 selon la préfecture.

ⓘ Publicité

"S'il faut le refaire 30 fois, on le refera 30 fois"

Pour cette quatorzième journée, les syndicats attendent du monde dans la rue. "On restera déterminés jusqu'au bout parce qu'il y a le fond de la réforme que nous combattons. Mais en plus, il y a la forme : le gouvernement multiplie les provocations les unes derrière les autres", estime Franck Bergamini, secrétaire général de l'union départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône. "Les manifestations, c'est du boulot à chaque fois, mais s'il faut le refaire 30 fois, on le refera 30 fois", ajoute-t-il.

Du côté des Marseillais, certains restent tout aussi motivés. "Il faut continuer parce que jusqu'à présent ça n'a pas suffit. Il faut peut-être être encore plus méchants pour que le gouvernement comprenne qu'on ne se laisse pas avoir", témoigne Brigitte, 58 ans.

Mais pour d'autres, c'est un ras-le-bol. "Je ne crois plus en ce gouvernement. Je ne vois pas l'évolution. Les gens vont encore une fois se rassembler et ça ne va rien changer", confie Arnaud, 33 ans.

Où va-t-on manifester demain ?

Voici là liste des manifestations prévues en Provence ce mardi :

Marseille, départ du Vieux Port à 10 h 30.

Toulon, départ de la place de la Liberté à 10 h 30.

Draguignan, départ de la sous-préfecture à 10 h 30.

Brignoles, départ de la place Caramy, à 15 h 30.

Saint-Raphaël, départ de la mairie à 18 heures.

Arles, départ du kiosque à musiques, à 10 h 30.

Les perturbations à Marseille

Quelques perturbations sur les lignes de bus :

La ligne 47 ne circulera pas à partir de 12 heures.

La ligne 88 circulera à 50%, seulement de 12 heures à 17 heures.

Le trafic des deux lignes de métro et des trois lignes de tram ne sera pas perturbé.

Du côtés des trains, un trafic légèrement perturbé, notamment du côté des TER. La SNCF invite les usagers à vérifier en temps réel l'évolution de la situation sur son site . Neuf trains sur dix devraient circuler.

Des retards et des annulations à prévoir également du côté aérien. Selon la direction générale de l'aviation civile, 20 % du trafic de l'aéroport de Marseille Marignane, sera perturbé, soit 1 avion sur 5.