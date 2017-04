15% des retraités décalent des soins par manque de moyens

Le spécialiste du vieillissement, Serge Guérin, estime que plus d'un million de retraités ne se soignent pas par manque de moyens et d'information. De vrais choix politiques pourraient changer la donne, selon lui, mais cette problématique est quasi absente de la campagne présidentielle

Le constat de Serge Guérin, sociologue spécialiste des séniors, est implacable . De nombreux retraités se retrouvent en difficulté dès le début de leur retraite car entre le dernier salaire et la première pension il peut y avoir un écart de 50% voire plus. Les mutuelles ne sont plus prises en compte par les entreprises, les mutuelles ne sont pas forcément adaptées aux dépenses des personnes plus âgées et les dépenses de santé augmentent alors qu'elles sont de moins en moins remboursées. On estime que 15% des personnes à la retraite arrêtent de se soigner ou décalent des soins comme le changement de lunettes ou l'acquisition d'un appareil auditif. Les personnes âgées font souvent les mauvais choix, "par peur par exemple de devoir se priver de nourriture, elles vont refuser de voir que que leur vue a baissé" cite en exemple Serge Guérin.

Les retraités réclament des remboursements à 100%

Les retraités ont manifesté il y a quelques jours pour réclamer le remboursement à 100% des frais de santé. Pour Serge Guérin, ill faudrait plutôt une réorganisation, avoir une logique de prévention, et faire un effort en améliorant les remboursements , en ciblant les priorités ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui on compte 16 millions de retraités, autant d'électeurs potentiels mais le sujet de la santé les concernant n'est pas abordé dans la campagne pourtant c'est un sujet majeur. Pour Serge Guérin jusqu'à présent la problématique de la santé a été bien gérée, la France a un système de soins de qualité mais aujourd'hui selon lui il faut une meilleure politique de prévention de remboursement et d'information pour que les retraités prennent conscience des traitements qui peuvent exister et ils interviennent souvent trop tard .

L'ITW de Serge Guérin sociologue spécialiste des séniors :

"Plus d'un million de retraités ont des difficultés à faire face aux soins"

