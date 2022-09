15 Périgourdins signent le manifeste de Bernard Cazeneuve pour "une autre gauche"

L'ancien premier ministre signe une tribune dans le Journal du Dimanche. Il estime qu'une autre gauche est possible. Parmi les 400 signataires, 15 sont Périgourdins avec notamment parmi eux le président du conseil départemental et des maires de Dordogne.

15 Périgourdins signent le manifeste de Bernard Cazeneuve. Dans le Journal du Dimanche, l'ancien Premier ministre, ex-socialiste, estime qu'"une autre gauche est possible, qui rompe avec l'outrance et le sectarisme". Bernard Cazeneuve dénonce l'accord NUPES, passé avant les élections législatives entre le Parti Socialiste d'Olivier Faure, la France Insoumise, les Ecologistes et les communistes. Il était d'ailleurs venu en Dordogne soutenir les candidats dissidents PS avant le premier tour en juin dernier. Selon l'ancien Premier ministre, actuellement aucun parti actuellement n'est en mesure de répondre "aux attentes de nos compatriotes". Il envisage la création d'un nouveau mouvement "si ce que nous croyons juste recueille un intérêt".

Deux anciens candidats dissidents PS signent la tribune

Parmi les 15 signataires de Dordogne, on retrouve le président du conseil départemental Germinal Peiro opposé à l'accord avec la NUPES. Il a d'ailleurs soutenu les candidats dissidents PS qui ont maintenu leurs candidatures aux législatives après l'accord NUPES. Deux d'entre eux, Christophe Cathus qui s'est présenté sur la circonscription de Bergerac et Christian Teillac qui s'est présenté sur la circonscription de Sarlat ont eux aussi signé la tribune de Bernard Cazeneuve.

En revanche, Floran Vadillo n'a pas signé le texte. L'ancien candidat sur la première circonscription de Périgueux déclare qu'il ne s'est pas retrouvé dans ce manifeste, il ne voit pas "ni des lignes de force qui permettraient le renouveau ni l'acceptation des erreurs du passé ni un horizon de la gauche que j'ai appelé de tous mes vœux". Floran Vadillo estime être dans un entre deux "ni pleinement en accord avec Olivier Faure, ni avec Bernad Cazeneuve" pour qui il garde "estime, affection et loyauté".

On retrouve également Bruno Lamonerie et Pascal Bourdeau, Sylvie Chevallier, tous trois élus au conseil départemental de la Dordogne. Il y a également des maires comme la maire du Buisson de Cadouin, Marie-Lise Marsat et la maire de Chassaignes Monique Boineau-Serrano, le maire de Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Serge Fourcaud et la maire de Montpon-Ménestérol Rozenn Rouiller.

Dans la liste des signataires périgourdins figurent également Clément Bijou, directeur de cabinet de Delphine Labails, Matthieu Druillole, Secrétaire fédéral PS, Hervé Javerzac conseiller municipal à Notre-Dame-de-Sanilhac, Anthony Le Follic conseiller municipal à Saint-Geniès ou encore Sandrine Dubos inscrite comme "socialiste".