Strasbourg, France

C'est une petite phrase qui fait débat depuis quelques jours dans le milieu politique alsacien et dans la presse : "l'Alsace, c'est tout petit dans le monde, les Alsaciens doivent s'en rendre compte". Cette phrase a été prononcée par le président de la Région Grand Est mercredi 19 septembre à Metz, à la Maison de la Région, devant les membres du Club de Metz Technopôle, des entrepreneurs lorrains. Le quotidien "Le Républicain Lorrain" s'en est fait l'écho dans ses pages. Pourtant, Jean Rottner l'assure, cette citation a été sortie de son contexte et ne reflète pas sa position : "Cette polémique est une fausse polémique, entretenue par certains. C'était une rencontre avec des acteurs économiques et nous parlions de l'attractivité. Aujourd'hui, notre activité, elle se vise au niveau mondial. La taille, parfois, ça n'a rien à voir avec l'efficacité (...). L'espace régional aujourd'hui, c'est un espace qui, en termes économiques, compte, par rapport à nos partenaires frontaliers. Et j'ai cette vision extrêmement attentive de tous les territoires, de l'Alsace, de la Lorraine, de la Champagne-Ardenne".

Jean Rottner : mes propos ont été sortis de leur contexte Copier

[#PetitDejCMT]@JeanROTTNER : la @regiongrandest est située au carrefour de 3 pays dont les pib font partis des plus élevés au niveau mondial. C'est une chance et une richesse ! pic.twitter.com/QqlVLbKvtE — Club Metz Technopôle (@ClubTechnopole) September 19, 2018

L'avenir institutionnel de l'Alsace passe par la fusion de ses deux départements

Jean Rottner est par ailleurs, rappelons-le, un partisan de la fusion des deux départements alsaciens, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. En tant que président de la Région Grand Est, il est tout disposé à faciliter le dialogue: "la majorité des éléments appartient aux deux départements, aux autres collectivités, comme par exemple les intercommunalités, et surtout à l'Etat. Il faut trouver une solution pour que cette fusion puisse se faire et que les Alsaciens, qui aspiraient véritablement à retrouver une identité alsacienne puissent être satisfaits."

Jean Rottner est favorable à la fusion des deux départements alsaciens Copier