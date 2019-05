"Une envie d'Europe plus sociale "; le député azuréen LREM Cédric Roussel

Nice, France

"L'Europe doit être plus sociale et surtout doit permettre de plus grands échanges entre les étudiants mais aussi entre le monde professionnel" affirme Cédric Roussel, député LREM de Nice et qui était l'invité de France Bleu Azur ce matin à moins de 10 jours du scrutin. Quelle vision a-t-il de l'Europe ? Comment son parti voit-il l'avenir des 28 ? Réponse avec le parlementaire azuréen.