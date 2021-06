Régionales en Ile-de-France : Audrey Pulvar veut "mettre l'écologie au service de la justice sociale"

A l'approche des élections régionales, France Bleu Paris reçoit à tour de rôle les six principaux candidats en Île-de-France pour vous faire découvrir leur programme. Ce mercredi matin c'est Audrey Pulvar pour la liste Ile-de-France en Commun. Et pour France Bleu Paris, elle est d'abord revenue sur la mesure annoncée hier par la Ville de Paris, le stationnement payant pour les scooters et motos à moteur thermique à partir de 2022 : "Oui c'est une bonne idée" estime la candidate socialiste, "parce que c'est une mesure de régulation de l'espace public et du trafic. Les tarifs seront bien moins chers que pour les voitures et puis il y aura tout un dispositif avec en parallèle plus de places en sous-sol, donc oui c'est une bonne idée et une mesure globale".

La gratuité des transports pour tous en 2027

Audrey Pulvar défend la gratuité des transports pour tous les Franciliens et dès septembre pour les moins de 18 ans : "le prix reste une vraie difficulté pour les Franciliens. Nous proposons la gratuité pour tous d'ici la fin du mandat et ce de manière progressive" explique la candidate. "Je rencontre tous les jours des Franciliennes et des Franciliens pour qui c'est une vraie difficulté. Des parents qui doivent choisir entre payer la cantine ou le Pass Navigo ou des jeunes qui sont assignés à résidence car même une trentaine d'euros par mois c'est beaucoup pour un jeune".

Audrey Pulvar défend cette mesure comme une mesure de "pouvoir d'achat mais aussi de justice sociale car la gratuité se fera aussi avec des investissements qui seront maintenus et même renforcés. Partout où la gratuité des transports a été mise en place il y a eu plus de voyageurs et donc il faut une offre accrue et améliorée. Il faut faire à la fois la gratuité, la qualité et la sécurité dans nos transports".

Selon la candidate deux tiers des Franciliens sont obligés de prendre leur voiture pour leur trajet domicile - travail. "C'est trop et s'ils pouvaient faire autrement ils le feraient. Il faut un meilleur maillage du territoire". "C'est aussi une mesure de responsabilité face au réchauffement climatique", défend celle qui a été à la tête de la Fondation Hulot, "pour le trafic automobile qui continuera nous favoriserons le co-voiturage, le partage, les voies réservées sur les autoroutes".

La transition écologique, un "combat de chaque jour"

A la question de savoir si son programme n'est pas finalement le même que celui des écologistes (la gauche part divisée dans cette élection), Audrey Pulvar répond : "Mon programme est plus ambitieux. Depuis quatre ans, pour moi chaque jour est un jour de combat au service de la transition écologique et solidaire. Ce qui me différencie de Julien Bayou et Clémentine Autain (ndlr : les candidats Europe Ecologie les Verts et France Insoumise), c'est que _je veux vraiment faire de l'écologie le socle des politiques publiques pour qu'elle soit un outil pour lutter contre les inégalités_. Il faut accompagner les Franciliens vers cette transition en les aidant à avoir du transport en commun de qualité près de chez eux, à changer de voiture, à mieux isoler leur habitation, à mieux manger en transformant l'agriculture".

La candidate Ile-de-France en Commun souhaite également créer une Assemblée citoyenne du long terme, "composée de citoyens tirée au sort, elle se fera sur le modèle de la convention citoyenne du climat pour coconstruire les politiques publiques de la Région avec les élus pour qu'elles soient plus conformes aux ambitions des générations futures". Audrey Pulvar défend que c'est "plus ambitieux que les propositions de Julien Bayou" et que son programme est celui qui est "le plus en mesure de battre Valérie Pécresse. Car que l'on ne s'y trompe pas, c'est bien la présidente sortante de la Région qui est mon adversaire."

Enfin, après la polémique autour de ses propos à l'encontre de la manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale à Paris, Audrey Pulvar n'a pas encore rencontre le ministre de l'Intérieur qui a annoncé porter plainte contre elle : "Gérald Darmanin m'a proposé deux rendez-vous, mais il continue de dire qu'il attend cette rencontre pour voir s'il retire sa plainte. Mais moi je ne vais pas le voir pour faire amende honorable, donc s'il ne renonce pas à son intention de porter plainte il n'y a pas de raison que je me rende à ce rendez-vous."

En Ile-de-France, ils sont onze à briguer la présidence de la région. Valérie Pécresse (Libres !), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LREM), Clémentine Autain (FI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Eric Berlingen (UDMF), Victor Pailhac (REV), Fabiola Conti (Volt) et Lionel Brot.