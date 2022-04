Présidentielle 2022: Dernière ligne droite pour faire sa procuration

Les personnes qui viennent faire leur procuration pour l'élection présidentielle se succèdent à la gendarmerie de Delle. "En moyenne on était à quatre-cinq personnes par jour la semaine dernière. Mais là on commence à recevoir les procurations de dernière minute, ça arrive de plus en plus" explique-t-on à l'accueil. Quatre personnes sont venues remplir leur formulaire en deux heures ce lundi après-midi.

"Les gens font ça sérieusement, ça leur tient à cœur" expliquent les gendarmes. Plus d'une cinquantaine de procurations ont déjà été faites à Delle, une quarantaine à Beaucourt. "Mais ça reste moins que pour les régionales et les départementales de l'année dernière" s'étonne un gendarme.

Une nouveauté dans le formulaire

Lila s'est fait avoir en remplissant son formulaire. "Il faut mon numéro de carte d'électeur et celui de la personne à qui je veux confier mon vote... Ce n'était pas le cas avant. Je ne l'ai donc pas demandé à mon ami, il faut que je l'appelle pour qu'il me le donne."

Le nouveau formulaire à remplir © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

C'est la première fois que ces numéros sont demandés, le formulaire a évolué et l'attestation sur l'honneur a disparu. Le reste des informations demandées ne change pas, il faut toujours sa carte d'identité, son nom, sa date de naissance, son adresse et les mêmes informations pour celui ou celle à qui on donne son vote.

Une population plutôt âgée

D'après un gendarme, 80% des gens qui viennent pour une procuration à Delle ont plus de 50 ans. Noëlle vient d'ailleurs faire une procuration pour une dame de 94 ans. "Elle ne peut plus bouger, ne sort pas de son appartement et voit à peine ... Mais elle voulait encore voter, c'est très important pour elle ! Alors elle m'a demandé de la faire pour elle. Elle est très déterminée dans son choix, même s'il est bien différent du mien !" en rit-elle.

Anne-Marie aussi récupère le vote d'une personne de près de 90 ans.

Les gendarmes apportent régulièrement les procurations aux mairies, afin qu'elles puissent mettre à jour leur liste de votants © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

A la gendarmerie, ça n'étonne pas : "On va beaucoup en maison de retraite cette année pour faire des procurations. Les familles nous appellent et on vient sur place pour faire signer les papiers aux personnes concernées. Mais si on voit qu'elles ne sont plus assez conscientes de ce qu'elles font, on peut refuser."

En 2017, la participation au premier tour de la présidentielle avait été de 77%.